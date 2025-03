Pontón pide la "comparecencia urgente" de Rueda tras el aval ambiental al proyecto de Altri en Galicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido este sábado la "comparecencia urgente" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Parlamento de Galicia para que "dea a cara" después de que, en la jornada del viernes, el Gobierno gallego determinase que la planta que proyecta la pastera lusa Altri en el municipio de Palas de Rei (Lugo) es viable, y decidiese concederle el permiso ambiental para que pueda continuar el procedimiento.

"Imos ganar a batalla de Altri fronte á traizón do PP coa mobilización de todas as persoas que lle queren a Galiza", así lo ha afrimado la portavoz nacionalista en una comparecencia tras la reunión de urgencia que el grupo parlamentario ha celebrado este sábado, con el fin de abordar la situación creada después de la publicación del informe ambiental favorable al proyecto de macrocelulosa.

Pontón ha recordado que la Declaración de Impacto Ambiental, "non se trata da aprobación definitiva por parte da Xunta", ya que todavía faltan la Autorización de Captación de Augas, por parte de Augas de Galicia, y la Autorización Ambiental Integrada. Por lo tanto, ha considerado que "aínda queda unha batalla moi importante desde o punto de vista político".

En su intervención, ha pedido la comparecencia de Rueda en el Parlamento, para que explique "por que pon os intereses dunha empresa portuguesa por riba do interese xeral das galegas e dos galegos e por riba das vidas da xente; por que está disposto a destruír 8.000 postos de traballo no mar e en terra para beneficiar unha empresa de fóra e por que está disposto a contaminar Galiza, desde a Comarca da Ulloa ata a ría de Arousa".

Finalmente, ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía participe en las movilizaciones convocadas para este domingo en la cuenca del Ulla y a la que tendrá lugar el próximo sábado, día 22, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). "Imos ganar a batalla fronte a un Partido Popular disposto a traizoar Galiza para que Altri coloque no corazón do noso rural unha bomba ambiental que pon en risco o noso modo de vida e o noso futuro", ha proclamado.