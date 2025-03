La conselleira Fabiola García a Ana Pontón (BNG): "¿Solo sufren machismo mujeres nacionalistas?

"Me duele mucho como mujer que Ana Pontón no se atreva a condenar el machismo". Estas han sido las duras palabras que le ha dirigido este lunes en una rueda de prensa tras el Consello de la Xunta la conselleira de Política Social, Fabiola García, a la líder nacionalista Ana Pontón (BNG).

Todo ello en referencia al panfleto de la CIG que García denunció publicamente hace unos días acusando al sindicato de "campaña sexista". La política de la Xunta condenó a través de su Instagram la publicación de una caricatura en la que se ve a la conselleira tumbada en un sofá mientras ignora las demandas de las trabajadoras de residencias de mayores.

"Bufff me aburren, dígales que no molesten y que se pongan a trabajar como yo... Las rebajas me matan!!!", rezaba el papel. A este respecto, tras la aparición del panfleto, Fabiola García se preguntó si desde la Central Intersindical "diríanlle algo así a un conselleiro home?".

"¿Solo sufren machismo las mujeres nacionalistas o de izquierdas?", se preguntó hoy la conselleira, a lo que añadió que llevan desde la Xunta "muchos meses trabajando en una campaña y actos de cara al 8-M, el Día de la Mujer y será inútil si las mujeres no estamos unidas frente al machismo", en referencia a la defensa solicitada a Pontón que no se ha producido de momento.

Esta actitud, García la ha calificado de "comportamiento triste". Asimismo, cuando se hizo público el panfleto hace días, la secretaria de la CIG, Zeltia Burgos, explicó que el cartel fue repartido en las dependencias de Política Social en San Caetano para "evidenciar que la conselleira poco o nada le importa la situación de las residencias".

Desde el sindicato insistieron en que lo que se buscaba era poner el acento en las demandas del personal y en la "dejadez de funciones de Fabiola García como máxima responsable de Política Social en Galicia".