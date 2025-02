Cristóbal Medeiros se pone al frente de UGT Galicia con el fin de "recuperar la hegemonía" sindical

El secretario xeral de UGT Ourense, Cristóbal Medeiros, ha sido proclamado de forma oficial este jueves como nuevo secretario xeral de UGT Galicia, en relevo de José Antonio Gómez, quien no se presentó a la reelección tras 20 años en el cargo.

UGT José Antonio Gómez deja de liderar UGT Galicia después de casi 20 años

De tal forma, Medeiros ha cosechado 92 de los 152 votos emitidos en el 14º Congreso Nacional, el 60,5% del total, por encima de su contrincante, el secretario xeral de UGT A Coruña, Ángel Iglesias, quien obtuvo 58 sufragios (38,2%). Hubo dos votos en blanco. El recuento se completó a la medianoche entre el miércoles y jueves, según ha informado EuropaPress.

A preguntas de los medios, Medeiros ha apelado a trabajar para "recuperar la hegemonía" de UGT en Galicia, ya que el sindicato CIG es actualmente la central mayoritaria en la comunidad. Este trabajador antincendios de Tragsa subraya que salen "más reforzados y unidos" de este congreso, al tiempo que destaca que llega a su nuevo cargo "con muchas ganas y mucha ilusión".

Ejecutiva Nacido en La Seu d'Urgell (Cataluña), este bombero forestal del BRIF de Laza fue presidente del comité de empresa en su centro de trabajo. Es secretario del Comité intercentros y coordinador de UGT-Tragsa. Desde 2021 era responsable de la comarca de Ourense, Valdeorras y Verín en UGT.

Su ejecutiva estará formada por: Ana María Pereiro Mourelo (Vicesecretaría Xeral de Dereitos Sociais); Aser Sanz Fernández (Organización); Rafael Vázquez García (Administración); Trinidad Campos Rodríguez (Igualdade); José Carlos Rodríguez Del Río (Política Institucional) y Isabel González Jardón (Saúde Laboral).

De la mano de su contrincante

Ya en su intervención en el cierre del congreso en Santiago, Medeiros subió al atril llevado por el brazo de su rival, Ángel Iglesias, quien ovacionó al nuevo líder de la central. Medeiros le dijo a Iglesias que trabajarán "codo con codo". "La unión es nuestra fuerza", ha afirmado.

El hasta ahora responsable comarcal en Ourense ha mostrado su agradecimiento por este "honor", pues "hoy la UGT de Galicia es un poco más fuerte".

Así, ha reconocido la labor de su predecesor en el cargo, José Antonio Gómez, a quien hay "mucho que agradecer". "Hoy me tiemblan las piernas a mí", ha dicho parafraseando las palabras de Gómez en su despedida el día anterior.

Entre los ejes de trabajo futuro, Medeiros ha fijado "atraer más trabajadores" a las filas de UGT Galicia. Considera que deben estar "más organizados, preparados e innovadores". Aboga por una "mejora continua" de las relaciones laborales, así como "adaptar estructuras" y "optimizar recursos". Espera un trabajo en equipo "cercano, accesible y ágil".

Hace una "llamada a la acción" en la defensa de mejores servicios públicos. También se ha dirigido de forma directa al conselleiro de Emprego, presente en el acto, para conseguir un diálogo social "más transversal" a través de temas como vivienda y protección social.

De tal forma, aboga por "crear más y mejor empleo", con atención a sectores como una industria más innovadora, y continuar con avances como la reducción de la jornada laboral. "Esa solución va a venir de la mano de UGT", afirma sobre todos estos asuntos, "y si no, es porque no existe la solución".

Pepe Álvarez pide unidad

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha respaldado el "buen trabajo" de Medeiros, que llega con un equipo "con ilusión, ganas y mucha frescura". Recuerda que ya lo conoció hace "siete u ocho años" en una visita a bomberos forestales en Verín (Ourense).

No obstante, ha admitido que dos candidaturas "no es la mejor noticia" para UGT, aunque se va con "la sensación de que se ha hecho un buen trabajo". Pide al "conjunto" del sindicato que "se ponga a trabajar con la nueva dirección". "No podemos prescindir de nadie", remarca.

También ha tenido palabras para José Antonio Gómez, quien ha hecho un "trabajo extraordinario" durante estas dos décadas, un hombre "tranquilo" y de "pocas palabras" que ha dejado "huella".

Precisamente, sobre la necesidad de trabajar por "recuperar la hegemonía" sindical de la que ha hablado Medeiros, con la CIG como primera fuerza entre las centrales de Galicia, Pepe Álvarez ha empleado parte de su discurso para atacar a la CIG por votar no a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales --el sindicato nacionalista defiende una rebaja hasta las 32 horas--, además de lanzar reproches al BNG por votar en contra de la reforma laboral.

Diálogo social

En esta clausura también ha intervenido el conselleiro de Emprego, José González, quien ha agradecido la "lealtad institucional" que tuvo José Antonio Gómez como líder de UGT Galicia, al tiempo que ha mostrado la "voluntad de llegar a acuerdos" con la nueva dirección.

En este sentido, González se ha referido al borrador del decreto para la institucionalización del diálogo social en el que trabaja la Xunta. También ha pedido al Gobierno la "necesidad de flexibilizar" la formación para el empleo, de modo que se pueda cubrir la demanda de determinados sectores con las listas de desempleo.

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha tomado la palabra para agradecer "el compromiso con el sindicalismo gallego" del secretario xeral saliente, así como para desear una "buena relación en el futuro" al que ha tomado posesión en esta jornada.

El acto ha contado con la presencia, entre otros, del delegado del Gobierno, Pedro Blanco (ovacionado con gritos de "Pedro, Pedro" por su pasado como responsable jurídico del sindicato); la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado; el secretario xeral del Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López; y el secretario de Organización del PSdeG, Luis Ángel Lago Lage, toda vez que no ha estado presente el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, por enfermedad, según explican fuentes socialistas a Europa Press.

En el cierre se han coreado La Internacional y el Himno Galego antes de terminar con gritos de "UGT, UGT".