El Gobierno avisa de que el proyecto de Altri en Galicia deberá respetar el medio ambiente para optar a ayudas

El proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) no recibirá ayudas públicas si no cumple el principio de no daño significativo al medio ambiente. Así lo ha señalado este jueves la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La también vicepresidenta tercera del Gobierno ha recalcado en la Comisión de Transición Ecológica del Senado en respuesta a la senadora del BNG Carme da Silva que "no habrá recursos públicos para este despropósito ambiental".

Aagesen ha calificado el proyecto que Altri quiere llevar a cabo en Palas de Rei de "política industrial colonial de explotación de recursos energéticos, forestales, ambientales y agredir al territorio de forma irreversible para el futuro".

Hace tan solo unas semanas, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aseguraba tras el Consello del gobierno gallego que el informe ambiental está "en la fase final" pero que no "meterá prisa" a los técnicos.

Cuando todos los documentos sean definitivos, la Consellería de Industria los remitirá a Medio Ambiente, quien tendrá dos meses para formular la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Rueda contestará en el próximo pleno, entre el 11 y el 12 de febrero, a las preguntas de la oposición sobre este asunto. El BNG afirma que existe un "acuerdo secreto" entre la Xunta y Altri firmado en septiembre del 2021 para la puesta en marcha de la planta en Palas de Rei.

El PSdG, por su parte, solicita acceso al informe del gobierno gallego y demanda más "transparencia y rigor".

En la Comisión del Senado, la senadora nacionalista ha señalado que "la macrocelulosa de Altri en el corazón de Galicia va contra la biodiversidad", para añadir que el proyecto aumentaría la superficie de eucaliptos, una "especie altamente consumidora de recursos hídricos y que ataca enormemente a la biodiversidad y además favorece los incendios terribles".

En declaraciones recogidas por Europa Press, da Silva ha advertido de que afectará a la calidad del río Ulla y a la ría de Arousa, perjudicando a "cientos de explotaciones del sector primario", especialmente a la agricultura y la ganadería, a la par que ha denunciado que el informe ambiental de la consultora en el que se dice que Altri "cumple con todo" está "conchabado" con la Xunta.

Por su parte, la vicepresidenta ha recordado que "cualquier ayuda que sea apoyada por este ministerio o por otro, se tiene que cumplir con este principio (de no daño significativo al medio ambiente). Vamos a velar por ese cumplimiento, que no le quepa la menor duda".

Paralelamente, la compañía portuguesa ha firmado recientemente un acuerdo para la adquisición de Smarttia de Greenalia Forest, una de las principales empresas del sector forestal en la comunidad, y de Greenalia Logistics. De esta forma, continúa con su expansión en el territorio gallego.