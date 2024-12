Así serán los descuentos en la autopista AP-53: esto es lo que costará viajar entre Santiago y Dozón

Los usuarios que a partir de 2025 recorran algunos de los 56,6 kilómetros de la autopista AP-53, que une Santiago de Compostela y Dozón (Pontevedra), contarán con bonificaciones de "hasta el 75%". Así lo ha confirmado este martes el BNG tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

Las bonificaciones para los usuarios frecuentes de la AP-53 y de la AP-9 eran uno de los puntos recogidos en el acuerdo alcanzado el pasado noviembre entre BNG y PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Dicho acuerdo recogía que estos descuentos se incluirían en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, pero al prorrogarse las cuentas de 2023 aún no se aplicaron.

No obstante, los descuentos están más cerca de ser una realidad. Con el nuevo acuerdo alcanzado entre Gobierno y BNG -que han hecho publico este martes-, las bonificaciones se aprobarán el primer trimestre de 2025, "haxa ou non haxa novos orzamentos do Estado", ha destacado la senadora nacionalista, Carme da Silva.

Así serán los descuentos

Actualmente, viajar desde Santiago y Dozón por la autopista tiene un coste de 6,7 euros. Por su parte, el trayecto entre Santiago y Silleda cuesta 4,05 euros; mientras que el tramo entre Lalín y Silleda tiene un precio de 2,75 euros.

Con las bonificaciones que entrarán en vigor el próximo año, aquellos usuarios recurrentes de la AP-53 que realicen el trayecto completo entre Santiago y Dozón "pasarán de pagar 13,4 euros" (ida y vuelta) "a 3,35 euros", ha avanzado Silva. En este sentido, la senadora nacionalista ha incidido en que seguirán trabajando "para que esta autoestrada sexa libre de peaxes e galega".

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha explicado que el Gobierno ha contemplado una cantidad de 7,6 millones de euros específicamente para la AP-53 en las cuentas públicas del año que viene, pero si esto no fuera posible se contemplarán 27,6 millones de euros adicionales.