Rueda, sobre Altri: "Si los proyectos son viables, deben quedarse en Galicia"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que mantiene su postura sobre Altri después de que miles de personas se manifestaran este domingo en Santiago contra el proyecto de la multinacional portuguesa en Palas de Rei (Lugo). En este sentido, Rueda ha insistido en que todo proyecto que aprueba el Gobierno gallego "cumple con la viabilidad técnica y de protección al medioambiente".

Así se ha pronunciado este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, donde ha trasladado su "respeto" para los manifestantes, "especialmente" para "los que acudieron de buena fe". El presidente de la Xunta ha asegurado que "todos" los que acudieron a la protesta de este domingo en la capital gallega "pueden tener seguro" que no se aprobará "nada" que no se ajuste a la "viabilidad técnica" o que vulnere la normativa medioambiental.

Rueda también ha precisado que en cualquier decisión "el interés será el de mantener y captar puestos de trabajo para Galicia". De lo contrario, ha advertido que otras comunidades están "muy atentas" para "no dejar pasar esas oportunidades". "Creo que nuestro deber es, si los proyectos son viables técnicamente, hacer lo posible para que los puestos de trabajo se queden en Galicia. Si no, ¿la alternativa cuál es? ¿Vamos a rechazar todos los proyectos que se presenten en Galicia simplemente porque se estima que no hay por qué hacerlos aquí, aunque cumplan la normativa?", se ha preguntado.

No obstante, ha admitido que "sí" le preocupa el malestar social ante este proyecto, aunque ha sugerido que tras el mismo hay una dosis de politización - ha puesto el foco en el BNG- y de información insuficiente o parcial.

En este sentido, Rueda ha cargado contra la oposición, a la que acusó de estar de acuerdo con el proyecto "hasta que fueron las elecciones autonómicas", celebradas el pasado mes de febrero. Por el contrario, ha defendido que su postura no variará: "Si los proyectos son viables, deben quedarse en Galicia".

Miles de alegaciones

Tras ser preguntado si el Ejecutivo gallego ha escuchado o se ha reunido con las asociaciones que encabezan el rechazo al proyecto, Rueda ha explicado que la Xunta ha recibido "miles" de alegaciones al proyecto de Altri en Palas, "muchas de ellas idénticas", antes de agregar que la "obligación" del Gobierno autonómico es "contestarlas todas".

"Creo que no hay mejor relación que contestar de forma razonada, técnica y objetiva a las alegaciones y es lo que estamos haciendo de acuerdo con un proceso administrativo transparente y objetivo", ha esgrimido, antes de añadir que el plazo dado para la posible resolución del proyecto, final de este año, es "orientativo".

"Dimos una fecha orientativa porque nos había sido solicitada muchas veces, pero no depende de mí, depende de los técnicos, de la documentación que necesiten y del tiempo preciso para hacer un dictamen y emitir una opinion bien fundamentada. Esa era una fecha orientativa y no sé exactamente si se va a cumplir, pero no seré yo quien meta prisa a ningún técnico", ha defendido.

Pontón pide a Rueda que escuche las protestas contra Altri

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido al presidente de la Xunta que "baixe da súa torre de marfil", que "rectifique" y que tenga la "humildade" de escuchar a las personas que se manifestaron este domingo en Compostela contra Altri.

Pontón se ha mostrado "convencida" de que la manifestación es "a maior mobilización social en Galicia despois do 'Nunca Máis'" y ha advertido de que el Gobierno de Rueda "pagará moi cara a súa deslealtade se decide seguir adiante coa traición que significa Altri".

La nacionalista ha advertido de que "nin con toda a propaganda do PP, nin tampouco con toda a propaganda da multinacional van calar á sociedade galega". En este sentido, ha hecho hincapié en que "non van ser capaces de tapar a verdade" aunque llenen el país "con publicidade".

Besteiro, convencido de que no contará con financiación estatal

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha trasladado su "convicción" de que el proyecto de Altri no contará con financiación extraordinaria por parte del Gobierno del Estado pese a que ha asegurado que no tiene la confirmación del Ejecutivo estatal.

El líder del PSdeG ha considerado necesario evaluar el proyecto desde la "perspectiva de lo público" toda vez que "aspira a tener" fondos públicos. "Recordarán ustedes que hace unos meses el propio responsable de la empresa mencionaba que necesitaba 250 millones de financiación pública a fondo perdido para que fuese viable", ha dicho.

Según ha indicado, ya en aquel momento, aseguró que "un proyecto que necesitaba un 25% de fondos públicos a fondo perdido olía a chamusquilla". "¿Qué ocurre si no hay esos 250 millones? ¿Ya no es viable económicamente?", se ha preguntado para asegurar que eso supuso para los socialistas una "primera alarma".

Así las cosas, ha sostenido que él consideró "hace tres meses" que se debía continuar en la línea de "fiscalizar" el proyecto. Además, se ha referido a la petición de la empresa de 30 millones en ayudas del Perte de desvalorización al asegurar que "parece difícil" el encaje de esta petición. "¿Cómo se descarboniza lo que antes no existía?", ha preguntado.

Teniendo en cuenta que "no será posible esa ayuda extraordinaria", ha considerado necesario saber que va a hacer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el PP al respecto, si van a financiar el proyecto y a través de qué medios. Tras criticar el "silencio" del PP al respecto, ha insistido en que "un proyecto que pide esta ayuda hace cuestionar mucho su viabilidad económica".

Besteiro, que ha recordado también el rechazo en el aspecto medioambiental a este proyecto y ha mostrado también sus dudas sobre el empleo que promete la empresa, ha incidido en que "se trata de un proyecto totalmente distinto" al presentado en la Cámara.