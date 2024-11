El PP llevará al Congreso y Senado la petición del AVE para Lugo y Ferrol

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha avanzado que su formación llevará al Congreso y al Senado el acuerdo unánime del Parlamento de Galicia que pide la llegada del AVE a las ciudades de Lugo y Ferrol.

Así lo ha destacado este sábado en declaraciones a los medios en el exterior de la estación de ferrocarril de Ferrol, donde ha criticado que el acto tuviese que ser fuera del edificio toda vez que "ADIF" no les dejó "estar dentro", según ha informado EuropaPress.

"Probablemente para que no se vea que el servicio ferroviario en Ferrolterra es muy deficiente, francamente deficiente" y para que "los medios no pudiesen comprobar que es una estación fantasma, una estación vacía", ha dicho Tellado, que ha asegurado que ir en tren de Ferrol hasta A Coruña "lleva el doble de tiempo que por carretera".

En el acto, en el que han participado los presidentes del PP en A Coruña y Lugo, Diego Calvo y Elena Candia, respectivamente, además del senador y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, Tellado ha criticado el "abandono" del Gobierno a estas ciudades.

"Pedro Sánchez no tiene excusas porque lleva gobernando España seis años y el AVE a Ferrol y a Lugo lleva abandonado seis años", ha asegurado, para incidir en que "en Galicia" no se podrá hablar de AVE mientras que este "no llegue a Ferrol y Lugo".

"Hoy está conectado a la alta velocidad Ourense, pero no llega a toda Galicia y, por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en el ámbito institucional para lograr que se revierta la situación" y que "el AVE por fin pueda ser una realidad y tenga un horizonte temporal para Ferrol y para Lugo", ya que "desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno el AVE a Ferrol y a Lugo han estado olvidados".

Frente ello, ha asegurado que los populares trabajarán "unidos" para intentar que esa unanimidad que se dio en la Cámara gallega se pueda llevar al Congreso y al senado. "Desde luego no puede haber españoles de primera y españoles de segunda en función de los votos de los independentistas que necesite Pedro Sánchez para mantenerse en el poder".

Por su parte, Diego Calvo, ha pedido que "el AVE llegue a todas las ciudades de Galicia" y ha incidido en que, en el caso de Ferrol, es la única urbe de la región en la que "no se ha firmado un convenio para hablar de la creación de una estación intermodal". Además, ha censurado que tampoco se tenga noticia de cuáles las "inversiones que están previstas en la línea entre Ferrol y A Coruña".

Mientras, Elena Candia ha recordado que hay "unanimidad de política, así lo manifestó el Ayuntamiento de Lugo, la Diputación Provincial de Lugo y también el Parlamento de Galicia" con este demanda, pero que que quieren que "no sea un brindis al sol, una mera declaración de intención", sino que se haga un seguimiento con el apoyo de "toda iniciativa empresarial, con el apoyo de toda iniciativa social, pero con un compromiso claro del Partido Popular de que no vamos a parar hasta conseguirlo".

Por último, Rey Varela, ha asegurado que "Lugo y Ferrol, Ferrol y Lugo" no quieren quedar fuera" ni "perder este tren". "Han pasado ya seis años del Gobierno de Pedro Sánchez, ni un euro de inversión en la modernización de esta línea y por eso estamos aquí unidos".