La tormenta tropical Patty llegará este lunes a Galicia: qué es y cómo nos va a afectar

Bo día! O achegamento de #Patty, que continúa debilitándose, deixa hoxe un cambio de tempo con chuvia que se irá xeneralizando co avance do día.



Vemos no radar as primeiras precipitacións. A chuvia máis intensa agárdase en Pontevedra e no oeste da Coruña ao final da tarde. pic.twitter.com/OgAWVfMrlz