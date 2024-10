¿Cuánto cuesta comprar una farmacia en Galicia?

Las farmacias son establecimientos sanitarios públicos regulados mediante la Ley de Ordenación Farmacéutica, donde está recogido el binomio propiedad-titularidad, en el que se concreta que solo pueden hacerse con este tipo de negocios, es decir, titulares de una oficina de farmacia, las personas licenciadas en este sector.

Así lo explica la vocal de oficina de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña y titular de una farmacia rural en Tordoia en Ordes (A Coruña), Silvia Represa, que detalla que en esta ley vienen recogidos también los procedimientos para el establecimiento de las oficinas de farmacia. ¿Cómo se adquieren las oficinas de farmacia? ¿Cuánto cuesta comprar una?

A estas preguntas responde esta profesional y existen consultoras como Urbagesa Farmacias que se encargan de realizar estas gestiones. Tiene sede en Vigo y está presente em otras ciudades como Madrid y están especializados en asesoramiento, tramitación e intermediación en los procesos de compraventa de oficinas de farmacia.

Traspaso o concurso público

Según apunta Represa, los profesionales que quieran hacerse con una farmacia pueden hacerlo mediante un traspaso o por concurso público convocado por la consellería de Sanidade. De hecho, ella misma es titular de una oficina de farmacia a través de una adjudicación de un concurso público en 2008. En este ámbito, acerca de dónde se establecen las oficinas de farmacia, concreta que se suelen tener en cuenta criterios poblacionales.

"Hay diferentes zonas farmacéuticas; las farmacias urbanas, semiurbanas y rurales. En función de las variaciones del censo de población se establece el correspondiente mapa farmacéutico y se convocan las nuevas oficinas de farmacia", aclara. Sobre el precio de venta de las farmacias, opina que "no es que sean caras, sino que tienen un determinado precio en función de distintos parámetros".

En función de las variaciones del censo de población se establece el correspondiente mapa farmacéutico y se convocan las nuevas oficinas de farmacia Silvia Represa, vocal de oficina de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña

Hace años concreta que principalmente solo se tenía en cuenta la facturación, pero ahora apunta que "se tienen en cuenta más criterios para establecer lo que cuesta un establecimiento sanitario público". Basándose en datos oficiales del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, asegura que "la venta de farmacias se mantiene constante desde hace tres o cuatro años".

Acerca de los inicios de cualquier farmacéutico, subraya que suele ser habitual comenzar en farmacias rurales, a las que califica como "el primer escalón de entrada del paciente al sistema". "Muchas veces nos encontramos con que somos el único profesional sanitario en la zona las 24 horas y siete días a la semana", dice sobre su experiencia en primera persona.

A la vez, añade que también se dan muchos casos de cambios de titularidad de farmacias a causa del paso del establecimiento de padres a hijos (muchas veces con figuras fiscales gallegas como pactos de mejora).

A mayor facturación y precio, más liquidez del comprador

Silvia Fernández de la consultora Urbagesa Farmacias, concreta sobre el sector de las farmacias y su venta que lo primero que hay que tener en cuenta es su tipología: "no son lo mismo las rurales que las urbanas". En este contexto, pone de relevancia otros factores a tener en cuenta a la hora de comprar como la ubicación, el margen de mejora, la rentabilidad y la facturación.

"A veces con menos facturación, el farmacéutico obtiene mayor beneficio. Un titular que tiene urgencia en vender va a poner un precio de mercado y otro que no tenga esa urgencia hará la venta será por un precio más alto", expone.

Sobre el valor de venta, especifica que "se calcula aplicando un coeficiente sobre la facturación del último año". "Suele haber más movilidad de ventas en las farmacias pequeñas, las rurales de poca facturación, con un precio más bajo al que puede acceder mayor número de farmacéuticos", afirma.

Destaca a su vez que en el caso de una farmacia con facturación alta, eso significa que "la persona que va a comprarla tiene que tener aproximadamente un tercio del importe del precio".

"Cuanto más factura más alto es el precio de la farmacia y la persona que la compra necesita mayor liquidez. También cuanto más alto sea el precio menos personas pueden acceder a esa operación", resume.

Farmacias más atractivas en el Eje Atlántico

Según la profesional de Urbagesa, las farmacias más atractivas a la hora de comprar son las urbanas del Eje Atlántico, es decir, las situadas en ciudades como A Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo y costa de Lugo.

"Los clientes lo que piden es ciudad o costa (sobre todo Rías Baixas) y el que tiene poca liquidez es consciente de que acceder a ciudad es complicado y pide alrededores o zona metropolitana", expone sobre lo que asesora a farmacéuticos sobre los precios de venta. De hecho, desde la consultora hacen un estudio del precio de mercado de la farmacia, para ajustarlo y que los titulares encuentren compradores.

"Si haces una media de todas las farmacias, las rurales facturan menos de 600.000 euros sobre todo en pueblos pequeños con solo un negocio de este tipo en municipios de menos de 1.000 habitantes, por ejemplo. No todas las farmacias urbanas facturan un millón o más y hay que tener en cuenta las que trabajan con el Sergas o con venta libre", remarca.

Sobre todo las rurales son un puente a otra farmacia a la que no puedes acceder cuando empiezas. El que tiene una farmacia en ciudad normalmente no se quiere cambiar Silvia Fernández, de la consultora Urbagesa Farmacias

Bajo su criterio, "son mejores las farmacias que tengan seguro porque en un barrio poblado van a tener muchos clientes, sobre todo porque es algo que le queda al cliente cercano a su vivienda o trabajo", comenta. En cuanto al precio de venta, apunta que "farmacias con precio de venta caro son algo excepcional" y hace un llamamiento a que las farmacias rurales se vendan a un importe de facturación del 1 o 1,3.

"Puede haber farmacias que facturan 300.000, 400.000 o 600.000 euros e incluso rurales que facturan más de un millón", explica. Sobre las farmacias urbanas, detalla que la facturación media sería a partir de 700.000 euros, lo que se traduce en que, por ejemplo, si una farmacia de este tipo factura un millón, se venderá a 1.800.000 euros o dos millones. En las farmacias con alta facturación, subraya que el precio de venta se situaría en un coeficiente del 1,4 o 1,7.

"Siempre hay movimiento en la venta de farmacias porque los farmacéuticos se jubilan o se trasladan", dice. Este movimiento afirma que se da en aquellas farmacias con facturación más baja, que a su vez ejercen como "trampolín". "Sobre todo las rurales son un puente a otra farmacia a la que no puedes acceder cuando empiezas. El que tiene una farmacia en ciudad normalmente no se quiere cambiar", razona.

Una farmacéutica atendiendo a un cliente. Istock

En la web de Urbagesa se pueden observar anuncios de farmacias en venta y otras que ya han sido compradas, siendo una de las más caras de Galicia (con dueño desde hace dos años) una en Pontevedra con un coste de cuatro millones de euros. Se une a otras ofertas de venta vistas en A Coruña de millón y medio o casi dos millones (que también encontraron titular).

"El mercado de las farmacias en Galicia es muy similar al de grandes ciudades como Madrid. La media de facturación es entre 600.000 y 1,2 millones en este tipo de negocios", asegura, mientras que hace hincapié en que a día de hoy hay que tener en cuenta que las parafarmacias también venden productos que antes solo estaban en las farmacias.

"Lo importante a la hora de vender una farmacia es lo que te puedan ofrecer, pero no es el mismo negocio que hace 15 años. Hay farmacias que se venden muy caras, pero no mucha gente puede acceder a ellas porque no tienen previamente un tercio de ese dinero", argumenta.

Fondos de comercio y la importancia del personal

Desde Urbagesa trasladan que "cuando compras una farmacia, compras un fondo de comercio", dado que la Xunta autoriza que una farmacia esté abierta. A su vez, recuerdan la importancia de que una vez se adquiera una farmacia, los nuevos titulares conserven a parte del personal, caras conocidas y de confianza para la clientela.

También hay que tener en cuenta los diferentes tipos de farmacias a la venta, porque algunas solo abren 8 horas, otras 10 y otras son de guardia. "De eso depende tener más gastos o no por la atención que supone y el personal que se necesita. Por ejemplo, hay farmacias que entran en concurso por estar mal gestionadas, aunque no es habitual, pero hay tanta variedad de casos que sorprende", sentencia la trabajadora.