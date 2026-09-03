Carballo (A Coruña) reclama una conexión directa en autobús con el CHUAC adaptada a los turnos de trabajo

Profesionales de la salud que se desplazan diariamente desde Bergantiños hasta el CHUAC reclaman una conexión directa de transporte público. Cedida

Profesionales que se desplazan diariamente desde Bergantiños hasta la zona hospitalaria de A Coruña reclaman una conexión directa de transporte público con el CHUAC que permita compatibilizar los horarios de los autobuses con sus turnos de trabajo.

La iniciativa suma ya 258 firmas de personas afectadas, que este jueves se concentraron en la Praza do Concello de Carballo para visibilizar una reivindicación que, según explican sus promotoras, se remonta al menos a 2023.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y varios miembros del gobierno municipal participaron en la concentración. Posteriormente, dos portavoces del colectivo se reunieron con el regidor y con el concelleiro Ramón Varela para trasladarles las dificultades que encuentran actualmente para utilizar el transporte público.

El Concello ha expresado su respaldo a la reivindicación y se ha comprometido a colaborar para trasladarla a las administraciones competentes. "Non estamos falando de crear un servizo por comodidade, senón de facer que o transporte público sexa unha alternativa real ao coche particular", señala Daniel Pérez.

Hasta tres horas para ir y volver del trabajo

Aunque existen conexiones en autobús entre Carballo y A Coruña, los profesionales aseguran que estas no solucionan sus necesidades porque no llegan directamente a la zona hospitalaria ni están coordinadas con los turnos ordinarios del CHUAC, que comienzan a las 08:00, 15:00 y 22:00 horas.

La alternativa actual pasa por combinar el transporte interurbano con el urbano, lo que implica transbordos, esperas y desplazamientos entre paradas. Según los cálculos aportados por las promotoras, cada trayecto puede acercarse a una hora y media, por lo que algunos trabajadores podrían dedicar alrededor de tres horas diarias a desplazarse hasta su puesto y regresar a casa.

El colectivo también señala las consecuencias económicas de depender del vehículo privado, tanto por el combustible y el mantenimiento como por los peajes de la AG-55. A ello suma el impacto sobre la conciliación, la seguridad vial, las emisiones y la saturación del aparcamiento en el entorno hospitalario.

La situación resulta especialmente complicada, según explican, para las personas con movilidad reducida u otras limitaciones debido a los transbordos y recorridos a pie necesarios para completar el viaje.

Servicio piloto

Las promotoras plantean que los concellos de Carballo, Cabana de Bergantiños, Coristanco, Laxe, Ponteceso, Vimianzo, Malpica de Bergantiños y A Laracha respalden conjuntamente la petición.

Entre sus propuestas se encuentra mantener una reunión con la Xunta, la dirección del CHUAC y las empresas concesionarias para estudiar la demanda y analizar la puesta en marcha de un servicio piloto entre Bergantiños y el complejo hospitalario.

Inicialmente, la conexión estaría adaptada a los turnos de mañana y tarde, con la posibilidad de extenderla posteriormente al nocturno. También se propone diseñar una ruta que permita a residentes de otros municipios de la comarca acceder a la conexión directa desde Carballo.

Daniel Pérez considera que se trata de una petición "razoable" que refleja "un problema real que afecta cada día a centos de persoas da nosa comarca". El alcalde se compromete a respaldar la iniciativa: "Hai 258 persoas que están dicindo que teñen un problema concreto para chegar cada día ao seu posto de traballo. O que corresponde ás administracións é escoitalas, sentarnos arredor dunha mesa e estudar unha solución viable".