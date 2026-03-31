Aparece un hombre muerto dentro de un vehículo en Carballo (A Coruña)

Un hombre ha aparecido muerto este martes en el interior de un vehículo en la localidad coruñesa de Carballo. Tal y como ha confirmado la Guardia Civil de A Coruña, consultada por Europa Press, el varón fue hallado dentro de un coche y no presentaba signos de violencia.

Por el momento, no han trascendido más detalles del suceso, que está siendo investigado por las autoridades.