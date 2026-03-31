Costa da Morte
Aparece un hombre muerto dentro de un vehículo en Carballo (A Coruña)
El cuerpo no presentaba signos de violencia
Más noticias: Cuatro detenidos en Galicia en la operación contra el narcotúnel hallado en Ceuta
Un hombre ha aparecido muerto este martes en el interior de un vehículo en la localidad coruñesa de Carballo. Tal y como ha confirmado la Guardia Civil de A Coruña, consultada por Europa Press, el varón fue hallado dentro de un coche y no presentaba signos de violencia.
Por el momento, no han trascendido más detalles del suceso, que está siendo investigado por las autoridades.