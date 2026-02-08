Calendario laboral de Ponteceso 2026: días festivos y puentes

Vista desde el mirador del Monte Branco, Ponteceso. Foto: Turismo Ponteceso

Por si todavía no lo sabes, el municipio de Ponteceso (A Coruña) ya conoce el calendario laboral de 2026, el cual incluye un total de 14 jornadas festivas (9 festivos nacionales, 3 autonómicos y los 2 restantes locales).

En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Ponteceso durante todo el año 2026, así como posibles puentes para descansar en casa o programar una escapada exprés.

Festivos locales de Ponteceso 2026

En 2026, el municipio de Ponteceso celebra los mismos festivos locales que el año anterior. Estos son: O Faro y A Barquiña

Virgen del Faro: 8 de septiembre, martes

8 de septiembre, martes Fiestas de la Barquiña: 14 de septiembre, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado