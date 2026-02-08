Calendario laboral de Ponteceso 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de Ponteceso (A Coruña) en el año 2026
Por si todavía no lo sabes, el municipio de Ponteceso (A Coruña) ya conoce el calendario laboral de 2026, el cual incluye un total de 14 jornadas festivas (9 festivos nacionales, 3 autonómicos y los 2 restantes locales).
En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Ponteceso durante todo el año 2026, así como posibles puentes para descansar en casa o programar una escapada exprés.
Festivos locales de Ponteceso 2026
En 2026, el municipio de Ponteceso celebra los mismos festivos locales que el año anterior. Estos son: O Faro y A Barquiña
- Virgen del Faro: 8 de septiembre, martes
- Fiestas de la Barquiña: 14 de septiembre, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de Ponteceso en 2026
Estos son los puentes posibles de Ponteceso en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente por la Virgen del Faro: el 8 de septiembre cae en martes
- Puente por las fiestas de la Barquiña: el 14 de septiembre es lunes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Bergantiños
Estos son los festivos de los otros 6 ayuntamientos de la comarca de Bergantiños:
- A Laracha: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen de los Milagros de Caión
- Cabana de Bergantiños: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 1 de agosto, San Fins
- Carballo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 25 de junio, fiestas patronales de San Juan Bautista
- Coristanco: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 10 de agosto, San Lourenzo da Agualada
- Laxe: 21 de julio, festividad de Santa Cruz da Rosa; 17 de agosto, fiesta local de Laxe
- Malpica de Bergantiños: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 21 de agosto, fiesta del Mar