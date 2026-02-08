Calendario laboral de Malpica de Bergantiños 2026: días festivos y puentes
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), así queda el calendario laboral de Malpica este 2026
Más información: Ahora ya es oficial: este es el calendario laboral de Galicia 2026 con todos los festivos y puentes
¿Cómo es el calendario laboral de Malpica? Los vecinos de este municipio de la Costa da Morte tendrán un total de 14 jornadas festivas para descansar, visitar amigos o familiares, y realizar una escapada exprés.
En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Malpica de Bergantiños durante todo el año 2026, así como posibles puentes.
Festivos locales de Malpica 2026
En 2026, el municipio de Malpica celebra los mismos festivos locales que el año anterior. Estos son: Martes de Carnaval y la fiesta del Mar.
- Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes
- Fiesta del Mar: 21 de agosto, viernes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de Malpica en 2026
Teniendo en cuenta el calendario de 2026, estos son los puentes posibles de Malpica en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente por Carnaval: el 17 de febrero es martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente por la fiesta del Mar: el 21 de agosto cae en viernes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Bergantiños
Estos son los festivos de los otros 6 ayuntamientos de la comarca de Bergantiños:
- A Laracha: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen de los Milagros de Caión
- Cabana de Bergantiños: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 1 de agosto, San Fins
- Carballo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 25 de junio, fiestas patronales de San Juan Bautista
- Coristanco: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 10 de agosto, San Lourenzo da Agualada
- Laxe: 21 de julio, festividad de Santa Cruz da Rosa; 17 de agosto, fiesta local de Laxe
- Ponteceso: 8 de septiembre, O Faro; 14 de septiembre, A Barquiña