Calendario laboral de Malpica de Bergantiños 2026: días festivos y puentes

¿Cómo es el calendario laboral de Malpica? Los vecinos de este municipio de la Costa da Morte tendrán un total de 14 jornadas festivas para descansar, visitar amigos o familiares, y realizar una escapada exprés.

En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Malpica de Bergantiños durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de Malpica 2026

En 2026, el municipio de Malpica celebra los mismos festivos locales que el año anterior. Estos son: Martes de Carnaval y la fiesta del Mar.

Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes

17 de febrero, martes Fiesta del Mar: 21 de agosto, viernes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado