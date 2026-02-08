Calendario laboral de A Laracha 2026: días festivos y puentes

Área recreativa de Gabenlle, en A Laracha (turismo.gal).

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la selección de festividades locales para cada localidad. En el caso de A Laracha (A Coruña), los vecinos tendrán 14 jornadas festivas para descansar en casa o disfrutar de una escapada.

En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en A Laracha durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de A Laracha 2026

En 2026, el municipio de A Laracha celebra los mismos festivos locales que el año anterior. Estos son: Martes de Carnaval y Virgen de los Milagros de Caión.

Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes

17 de febrero, martes Virgen de los Milagros de Caión: 8 de septiembre, martes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado