Calendario laboral de Coristanco 2026: días festivos y puentes
Así queda el calendario laboral de Coristanco este 2026
Más información: Ahora ya es oficial: este es el calendario laboral de Galicia 2026 con todos los festivos y puentes
El Diario Oficial de Galicia (DOG) establece 14 jornadas festivas en 2026, de las cuales nueve son de carácter nacional, tres autonómico y las dos restantes locales.
En este artículo de Quincemil te contamos los festivos que rigen en Coristanco (A Coruña) durante todo el año 2026, así como sus posibles puentes para descansar o programar una escapada.
Festivos locales de Coristanco 2026
Al igual que otros ayuntamientos gallegos, Coristanco celebrará este 2026 el Martes de Carnaval. Asimismo, el otro festivo local elegido es la festividad de San Lourenzo da Agualada.
- Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes
- Festividad de San Lorenzo da Agualada: 10 de agosto, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de Coristanco en 2026
Teniendo en cuenta el calendario de 2026, estos son los puentes posibles de Coristanco en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente por Carnaval: el 17 de febrero es martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente por la festividad de San Lourenzo da Agualada: el 10 de agosto cae en lunes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Bergantiños
Estos son los festivos de los otros 6 ayuntamientos de la comarca de Bergantiños:
- A Laracha: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen de los Milagros de Caión
- Cabana de Bergantiños: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 1 de agosto, San Fins
- Carballo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 25 de junio, fiestas patronales de San Juan Bautista
- Laxe: 21 de julio, festividad de Santa Cruz da Rosa; 17 de agosto, fiesta local de Laxe
- Malpica de Bergantiños: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 21 de agosto, fiesta del Mar
- Ponteceso: 8 de septiembre, O Faro; 14 de septiembre, A Barquiña