Calendario laboral de Coristanco 2026: días festivos y puentes

El Diario Oficial de Galicia (DOG) establece 14 jornadas festivas en 2026, de las cuales nueve son de carácter nacional, tres autonómico y las dos restantes locales.

En este artículo de Quincemil te contamos los festivos que rigen en Coristanco (A Coruña) durante todo el año 2026, así como sus posibles puentes para descansar o programar una escapada.

Festivos locales de Coristanco 2026

Al igual que otros ayuntamientos gallegos, Coristanco celebrará este 2026 el Martes de Carnaval. Asimismo, el otro festivo local elegido es la festividad de San Lourenzo da Agualada.

Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes

17 de febrero, martes Festividad de San Lorenzo da Agualada: 10 de agosto, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado