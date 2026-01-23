Rescatan una balsa salvavidas de un mercante maltés en la costa de Fisterra (A Coruña)

Gardacostas de Galicia rescató esta mañana una balsa salvavidas en la playa de Mar de Fora, en Fisterra, tras recibir un aviso del 112.

Los agentes del servicio autonómico comprobaron que la embarcación pertenece al mercante extranjero "Karekare", con bandera de Malta, que navegó durante la pasada noche frente a la costa fisterrana.

Según las pesquisas realizadas por el dispositivo desplegado desde la Unidad Operativa de Gardacostas en Muxía, todo apunta a que el buque perdió la balsa a causa de un golpe de mar, provocado por la borrasca Ingrid, que mantiene la costa gallega en alerta roja desde las últimas horas.

El operativo permitió asegurar la retirada de la balsa y descartar riesgos para la navegación y el litoral, en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas en el noroeste gallego.