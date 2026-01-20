Muere a los 49 años la periodista gallega Mabel Montes, referente de la comunicación en la TVG y la Radio Galega

Natural de Zas, sus compañeros se han hecho eco de la noticia este martes: "Ejerció siempre el periodismo desde la vocación de servicio público. Comprometida con la calidad de la información y con el respeto a la audiencia"

La periodista gallega Mabel Montes ha fallecido, según ha comunicado este martes la que fue su casa durante tres décadas, la CRTVG. La muerte de la presentadora de 49 años ha generado un hondo pesar en el sector de la comunicación y, sobre todo, entre sus compañeros.

"Periodista de Zas comprometida con su profesión, con una clara vocación por la rigurosidad y por la verdad. Mabel formaba parte de la redacción de informativos desde 1997. Dejó una huella profunda en Galicia Noticias y en los distintos telediarios, siempre con una mirada propia, precisa y exigente", señala el comunicado.

La periodista se integró en el equipo de El Tiempo en 2012, donde su ausencia deja ahora un hondo vacío. Este espacio permitió que Mabel Montes llegase a miles de hogares en toda Galicia, por su cercanía, por su cuidado por la lengua y por su rigurosa y minuciosa manera de trabajar.

"Su ausencia también se siente con fuerza en las redacciones de la TVG y de la Radio Galega, donde desarrolló los últimos años de su carrera profesional. Mabel Montes ejerció siempre el periodismo desde la vocación de servicio público. Comprometida con la calidad de la información y con el respeto a la audiencia", añade el comunicado, que concluye: "En la CSAG despedimos hoy una periodista referente, una compañera y una grande amiga".

Pesar en el mundo del periodismo

A estas palabras se han ido sumando a lo largo de la mañana bonitas referencias de todos aquellos que compartieron con Mabel Montes momentos personales o profesionales.

El Colexio de Xornalistas de Galicia escribía: "A Xunta de Goberno do CPXG lamenta profundamente o pasamento de Mabel Montes. Redactora dos servizos informativos da TVG, nos últimos anos especializouse na información meteorolóxica, ao conducir ‘O Tempo’ na TV e dirixir ‘Atmosféricos’ na Radio Galega".

A estos mensajes, se unían los de aquellos que en sus casi tres décadas vinculada a la CRTG fueron compañeros y amigos.

Ilustre veciña de Zas e aboada á festa da Carballeira por riba de todas as cousas. Mabel era a pausa, a intelixencia, a alegría. Hoxe é un día triste, de nubes mestas e escuras.



Adeus, Mabele https://t.co/1DjPSZc2wk — Lucía Junquera (@LuciaJunkera) January 20, 2026

A Xunta de Goberno do CPXG lamenta profundamente o pasamento de Mabel Montes. Redactora dos servizos informativos da TVG, nos últimos anos especializouse na información meteorolóxica, ao conducir ‘O Tempo’ na TV e dirixir ‘Atmosféricos’ na Radio Galega. https://t.co/VngO0Mou52 — xornalistas (@xornalistas) January 20, 2026

O día amenceu negro, escuro. Quédanos o teu sorriso. Grazas por tanto, querida https://t.co/vtoiIjNlhc — Kiko Novoa (@kikonovoa) January 20, 2026