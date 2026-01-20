Buscan en Carballo (A Coruña) a un anciano de 75 años desaparecido desde el pasado lunes Cedida

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a un anciano, de 75 años, desaparecido en el municipio de Carballo (A Coruña). José Luis Rey Rey, fue visto por última vez este lunes, 19 de enero, por la tarde, sobre las 17:00 horas, cuando salió de su domicilio sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero.

Según señalan, el hombre se desplazaba en un vehículo Peugeot 407, de color negro con número de matrícula 1690-KKT.

Desde el cuerpo de seguridad, piden que cualquier persona que pueda aportar información o haya visto al desaparecido o a su vehículo, se ponga en contacto de forma inmediata al teléfono 062 o con los servicios de emergencia.