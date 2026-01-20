Buscan en Carballo (A Coruña) a un anciano de 75 años desaparecido desde el pasado lunes

Buscan en Carballo (A Coruña) a un anciano de 75 años desaparecido desde el pasado lunes Cedida

Costa da Morte

Buscan en Carballo (A Coruña) a un anciano de 75 años desaparecido desde el pasado lunes

El hombre fue visto por última vez sobre las 17:00 horas cuando abandonó su domicilio 

Te puede interesar: Siete detenidos en Galicia en una operación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado

Publicada
Actualizada

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a un anciano, de 75 años, desaparecido en el municipio de Carballo (A Coruña). José Luis Rey Rey, fue visto por última vez este lunes, 19 de enero, por la tarde, sobre las 17:00 horas, cuando salió de su domicilio sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero.

Agentes de la Policía Nacional se llevan a una detenida, a 20 de enero de 2026, en Ferrol, en una operación contra el yihadismo.

Según señalan, el hombre se desplazaba en un vehículo Peugeot 407, de color negro con número de matrícula 1690-KKT.

Desde el cuerpo de seguridad, piden que cualquier persona que pueda aportar información o haya visto al desaparecido o a su vehículo, se ponga en contacto de forma inmediata al teléfono 062 o con los servicios de emergencia.