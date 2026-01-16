Heridas dos personas en Dumbría (A Coruña) tras un accidente entre dos furgonetas

Dos personas resultaron heridas, este viernes por la mañana, una de ellas atrapada en el interior del vehículo, en un accidente de tráfico entre dos furgonetas registrado en el municipio coruñés de Dumbría.

Según la información recopilada por el 112, la persona excarcelada era el único ocupante de su vehículo. En la otra furgoneta viajaba otra persona, que también resultó herida y fue trasladada al centro hospitalario de referencia.

La central de emergencias tuvo constancia del suceso a las 07:15 horas, tras recibir un aviso del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, en el que se indicaba que se había producido una colisión entre dos furgonetas en la DP-3404, en el kilómetro aproximado 21, a su paso por la parroquia de Olveiroa.

De inmediato se informó a los Bomberos de Cee, a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil.

Según indicaron los Bomberos, fue necesario emplear material de excarcelación para liberar al conductor de uno de los vehículos implicados.