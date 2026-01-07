La Xunta destinará 36,3 millones a la ampliación de la Autovía de la Costa da Morte

El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, asiste al acto de pesentación del proyecto de prolongación de la autovía de la Costa da Morte Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia invertirá un total de 36,3 millones de euros en el tramo de 5,8 kilómetros con el que ampliará la Autovía de la Costa da Morte, un recorrido que estará limitado a 100 kilómetros por hora. Está previsto que las obras comiencen en el mes de julio.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este miércoles que la licitación de la prolongación de esta infraestructura con 5,8 kilómetros de vía de alta capacidad libres de peajes, supone contar con "infraestructuras más sostenibles, más seguras y más cómodas para los usuarios".

"Un proyecto largamente esperado pero que hoy ya publicamos. Una prolongación de una infraestructura empezada hace mucho tiempo y que ahora da un paso importante y queda para las generaciones", ha resaltado el presidente.

Así lo ha señalado, acompañado de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Fernández Allegue, durante un acto celebrado para presentar el proyecto de obra del nuevo tramo, comprendido entre Santa Irena (Vimianzo) y la carretera AC-432, que comunica este ayuntamiento con Camariñas.

Actuaciones

La Administración autonómica ha explicado que las actuaciones resultan de gran complejidad técnica, ya que incluyen la construcción de dos enlaces y la previsión de un tercero; tres viaductos; seis pasos superiores; tres pasos inferiores; y seis obras de drenaje.

La estructura más singular será el viaducto sobre el río Vimianzo, que permitirá el cruce de la vía sobre este entorno y que tendrá cerca de 250 metros de longitud. Todas estas actuaciones, conforme ha trasladado la Xunta, permitirán conectar mejor la zona, reducir los tiempos de los usuarios y seguir proporcionando comodidad y seguridad a los usuarios: "Ojalá que esta decisión sea el principio de muchas más inversiones que hagamos en esta comarca", ha apuntado el presidente.

En este sentido, el objetivo de la Xunta es darle continuidad al tramo de autovía de la Costa da Morte que se puso en funcionamiento en 2016, con casi 28 kilómetros libres de peaje que comunican los ayuntamientos de Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas y el término municipal de Vimianzo, hasta Santa Irena.

La oposición critica que "va a ser un corredor"

Por otro lado, el PSdeG ha denunciado que el proyecto que prolongará 5,5 kilómetros de la autopista AG-55 "no será autovía", sino "un corredor".

La diputada socialista Patricia Iglesias ha criticado que el Gobierno gallego organizase este miércoles el acto para anunciar el inicio de una licitación que "solo recoge la construcción de un tramo de 5,5 kilómetros, entre Santa Irena y la carretera AC-432".

Además, ha censurado que, por encima, el nuevo tramo "no va a ser autovía", sino que "va a ser un corredor" toda vez que, según ha indicado, "en lugar de dos calzadas separadas, constará de una sola compartida para ambos sentidos de circulación".