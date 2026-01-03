Una persona resulta herida leve tras un incendio en Carballo (A Coruña)

Una persona resultó herida en la noche del viernes en Carballo tras un incendio en su casa que, según los bomberos, habría sido provocado. A consecuencia del fuego, que se inició sobre las 23:00 horas, una de las habitaciones de la vivienda quedó completamente calcinada, mientras que el resto del inmueble también se vio afectado.

Según informa el 112, el propietario de la casa necesitó asistencia médica y fue evacuado, aunque no presentaba heridas de gravedad. En el lugar de los hechos, los bomberos de Carballo y Protección Civil se encargaron de las labores de extinción de las llamas.

De acuerdo con la información del parque comarcal de Carballo, el incendio fue provocado. Hasta allí también se desplazó una patrulla de la Policía Local.