Investigan un incendio provocado en Carballo (A Coruña) como violencia de género

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Carballo (A Coruña) por supuestamente haber provocado un incendio en su propia vivienda, que compartía con su pareja, y que lo dejó a él mismo herido. El fuego, detectado alrededor de las 23:00 horas del viernes en la aldea de Cances Grandes, calcinó una habitación por completo y dejó afectadas al resto por la presencia de humo.

Asimismo, el propietario y detenido necesitó asistencia médica y fue evacuado, aunque su estado no resistía gravedad. Los hechos se están investigando como un posible caso de violencia de género, según ha ratificado Europa Press.

Los bomberos de Carballo fueron los encargados de la extinción del incendio y aseguraron que el fuego había sido provocado. Así lo ha afirmado también la Guardia Civil, que ha asegurado que fue el mismo herido leve quien lo provocó, motivo por el que ha sido detenido.

De este modo, los daños ocasionados al inmueble fueron irreversibles en un cuarto y el resto de la casa se vio afectada por el humo.

De la atención sanitaria se ocupó Urxencias Sanitarias de Galicia-061, mientras que la extinción del incendio estuvo a cargo de los Bomberos de Carballo y voluntarios de Protección Civil. Además, al lugar de los hechos acudió una patrulla de la Policía Local.