Heridas dos personas en una colisión en Coristanco (A Coruña)

Dos personas han resultado heridas en una colisión frontolateral entre dos coches en la tarde del sábado en Coristanco (A Coruña), por lo que fueron trasladadas al hospital.

Ya en la madrugada, una salida de vía en Ponteceso (A Coruña) obligó a los servicios de emergencia a forzar la puerta del coche para ayudar a salir al conductor, que había chocado contra una farola y fue trasladado a un centro médico por precaución.

En el caso del accidente en Coristanco, se produjo alrededor de las 20:00 horas del sábado en la DP-1912, en el punto kilométrico 3, a su paso por la parroquia de Traba.

En ese momento, un particular contactó con el 112 Galicia y alertó de un accidente en el que podría haber personas atrapadas, según recoge Europa Press.

Los equipos de emergencia confirmaron que se trató de una colisión frontolateral entre dos vehículos. Los mismos se encargaron de liberar a uno de los conductores, que había quedado atrapado debido a la deformación de un lateral del vehículo y la presencia de otro turismo impactado en el lado contrario, según detalla el 112 Galicia.

Finalmente, dos personas fueron trasladadas al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

En el operativo participaron efectivos del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Bergantiños, el GES de Ponteceso, la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil.

Una salida de vía en Ponteceso

Más tarde, ya entrada la madrugada, los servicios de emergencia tuvieron que forzar una de las puertas de un coche para facilitar la salida de su conductor, que había sufrido una salida de vía en Ponteceso.

Después, fue trasladado por el personal sanitario a un centro médico por precaución.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 03:20 horas por parte del GES de Ponteceso, que a su vez había sido alertado por un particular de un accidente de tráfico ocurrido en la rúa da Vereda, en la parroquia de Tella, hacia donde se desplazaban los efectivos.

Asimismo, la sala de operaciones dio aviso al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Según la información facilitada por los equipos desplazados, el siniestro consistió en una salida de vía que llevó al coche a chocar contra una farola.