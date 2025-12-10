Fallece una mujer tras ser atropellada en Cabana de Bergantiños (A Coruña)

Una mujer ha perdido la vida este miércoles por la mañana tras ser víctima del atropello de un coche en el municipio coruñés de Cabana de Bergantiños.

Según ha informado el 112, la central de emergencias recibió el primer aviso del accidente unos minutos después de las 11:30 horas. El alertador informaba de que una mujer había sido atropellada en el kilómetro 3 de la AC-429, en la parroquia de Cesullas.

De esta manera, el 112 solicitó la intervención del 061, del GES de Ponteceso, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.

Cuando llegaron hasta el punto donde se había producido el accidente, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar a la mujer.