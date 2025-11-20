Condenado a 11 años de cárcel el atracador de una sucursal bancaria en Camariñas (A Coruña)
Se han tenido en cuenta las agravantes tanto de reincidencia como de uso de un disfraz
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 11 años de cárcel al atracador de una sucursal bancaria en la parroquia A Ponte do Porto, en Camariñas (A Coruña).
Tal y como se expone en la sentencia que recoge Europa Press, se le considera autor de un delito de robo con violencia e intimidación, con uso de instrumento peligroso y en local abierto al público, en concurso con un delito de detención ilegal, y de un delito de lesiones.
Asimismo, a la hora de dictar la pena, la Sala ha tenido en cuenta las agravantes de reincidencia y de uso de disfraz.
Los magistrados entienden acreditado que el acusado, el 27 de febrero de 2024, accedió a una sucursal bancaria de A Ponte do Porto ocultando sus rasgos faciales con una peluca y unas gafas de sol.
A continuación, según el fallo, "apuntó con un objeto contundente que aparentaba ser un arma de fuego corta al único empleado que se hallaba trabajando", a quien golpeó y retuvo mediante bridas para apoderarse del dinero de la caja y del cajero automático. La Sala indica que el botín ascendió a 44.380 euros.
Además de la pena de prisión, se le impone el pago de 15.600 euros al empleado por las lesiones y secuelas sufridas y de 44.380 euros a la entidad bancaria por el importe sustraído.
Con todo, el fallo no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).