Seis personas heridas, cinco de ellas excarceladas, tras colisionar dos vehículos en Carballo (A Coruña)

Seis personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras colisionar dos vehículos en Carballo (A Coruña) este sábado. Además, cinco de los heridos tuvieron que ser excarcelados, según informa el 112 Galicia y recoge Europa Press.

Así, la Central de Emergencias ha indicado que tuvo constancia del accidente en torno a las 20:00 horas de este sábado a través del aviso de un smartphone.

Minutos después, un particular contactó con el 112 para informar de un choque grave entre dos vehículos en la AC-418, entre los puntos kilométricos 2 y 3, a la altura de Goiáns.

De este modo, se activó un operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Carballo, el GES de Ponteceso, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, además de los efectivos de Protección Civil.

Por su parte, el 061 movilizó una ambulancia asistencial de SVA, cuatro ambulancias asistenciales de SVB y personal sanitario del PAC de Carballo.

Una vez en el punto, fue necesario el material de excarcelación para liberar a cinco personas: dos de uno de los vehículos y tres del otro.

Con todo, cinco de los heridos fueron trasladados al Hospital de A Coruña y uno al Hospital Materno Infantil Teresa Herrera.