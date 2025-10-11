Daniel Pérez (BNG), investido alcalde de Carballo

Daniel Pérez (BNG) ha sido investido como nuevo alcalde de Carballo (A Coruña) en un pleno celebrado al mediodía de este sábado. Sustituye en el cargo al histórico regidor nacionalista Evencio Ferrero que dejó el bastón de mando tras 22 años como primer edil y después de cumplir los 70 años.

En su toma de la palabra, según informa Europa Press, Pérez ha dicho que "es un honor" y un "momento de tremenda emoción", en un discurso en el que se ha comprometido a "recoger el legado que deja Evencio Ferrero" tras "dedicar 46 años de su vida" como concejal en la corporación "a mejorar la vida de los vecinos de Carballo".

El hasta ahora diputado autonómico y concejal de Deportes, el abogado laboralista Daniel Pérez (Coristanco, 1977) es el nuevo alcalde de Carballo tras recibir el apoyo de 13 votos, la mayoría absoluta con la que cuenta el Bloque en la corporación de la capital de Bergantiños en la que se ha realizado una votación en urna.

Y es que Pérez ha hecho constantes alusiones a su predecesor en el cargo para afirmar que del "gran capitán" Ferrero aprendió que "para ser un buen político es imprescindible ser una buena persona".

Asegura que este "no es un cambio", sino que "es un relevo para continuar con el gran trabajo desarrollado estos años".

Remarca que gobernará para todos los vecinos, no solo para los votantes del Bloque, en un proyecto "común" e "integral" para "seguir haciendo de Carballo un buen lugar para vivir" y continuar con un modelo "transformador".

De cara a retos de futuro, Daniel Pérez apuesta por "dinamizar" el rural, extender las redes de saneamiento al 100% de la población, así como avanzar en la humanización con la prioridad en la seguridad y calidad de vida.

Subraya la oportunidad que suponen los 6,5 millones de fondos conseguidos del Plan EDIL para tener un nuevo auditorio, un futuro edificio de entidades sociales y reformar la Praza do Concello.

Igualmente, ha dicho tener la "mano tendida" a la oposición y compromete "lealtad institucional" con la Xunta, a la que reclama que "debe cumplir con los vecinos" con el nuevo centro de salud, la ampliación del polígono de Bértoa, la circunvalación y la mejora del transporte público.

"Solo escuchando a la gente se acierta, lo sé porque tuve al mejor maestro", ha asegurado en una declaración en la que ha reivindicado el "orgullo de ser de Carballo". "Tenemos todo un futuro por ganar. ¡Viva Carballo!", ha concluido.

Renuncia voluntaria de Ferrero

El pasado 4 de octubre, Ferrero presentó su renuncia voluntaria en pleno municipal convocado después de ser alcalde desde 2003 y tras 46 años en la corporación como concejal.

Daniel Pérez López tuvo que dejar su acta en el Parlamento de Galicia para convertirse en primer edil en Carballo, toda vez que la ley electoral gallega establece la incompatibilidad del cargo de regidor y el de diputado autonómico.

Con la salida de Daniel Pérez del Grupo Parlamentario, la siguiente persona que ocupó la lista del BNG por la provincia de A Coruña es la militante y educadora social Saleta Chao Rivas.

Reacciones en la oposición

Además, en este pleno ha tomado posesión Daniel Barreiro Quintáns como nuevo edil del grupo municipal del Bloque.

Durante la sesión, la portavoz del PSOE, Mari Carmen Vila, ha deseado "la mejor de las suertes" al nuevo alcalde. "Lo que va a ser bueno para esa persona entendemos que será bueno para todos los carballeses", ha dicho.

En cambio, el portavoz del PP, Rubén Lorenzo, ha afirmado que "no procede dar felicitaciones" al intervenir antes de ser investido el nuevo alcalde, si bien sí ha felicitado al nuevo concejal que entra en la corporación, Daniel Barreiro.

También ha hablado Xosé Regueira (BNG) para bromear con que ahora hay "dos Danieles para sustituir a un único Evencio". Valora que se cierra un capítulo para "abrir otro de ilusión y optimismo" en el que Pérez va a "mantener el modelo de este municipio".