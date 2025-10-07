Investigan como atropello el fallecimiento de un hombre en Cee (A Coruña)
Algunos testigos aseguran haber visto un coche en el lugar de los hechos
En la pasada noche del lunes, un hombre falleció en Cee después de un supuesto atropello. Varios testigos alertaron al 112 Galicia de que un coche pasó por el lugar de los hechos aunque, a la llegada de los servicios de emergencias, ningún conductor esperaba en ese punto, situado en la avenida de Fisterra, AC-445.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Cee y profesionales del 061 que, al llegar, confirmaron el fallecimiento del hombre.
El suceso se investiga por el EIS (Equipo de Investigación de Siniestros) de Santiago de Compostela como posible atropello.