Detenido un vecino en Carballo (A Coruña) por robar con violencia a un hombre de 75 años

Un hombre de 53 años ha sido detenido en Carballo como presunto coautor de un delito de hurto con violencia en la parroquia de San Salvador de Sofán. La víctima, un hombre de 75 años, sorprendió a cuatro hombres que estaban robando en su domicilio y que llegaron a inmovilizarlo y amordazarlo.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo, cuando la víctima abrió la puerta de su domicilio tras recibir una llamada en la misma. En ese momento, el hombre fue abordado por otros cuatro, uno de los cuales portaba un arma de fuego.

Los asaltantes ataron a la víctima de pies y manos con bridas y la amordazaron con cinta adhesiva, dejándola tendida en el suelo de la cocina durante una hora bajo la vigilancia de uno de ellos.

Los otros tres registraron la casa robando dinero en efectivo y joyas. En su marcha se llevaron también el móvil de la víctima para impedir que pidiese ayuda. Finalmente, el hombre agredido logró librarse de las ataduras y avisar a un familiar que reside cerca de su casa.

Durante la investigación, los agentes identificaron el vehículo utilizado y detuvieron a uno de los presuntos coautores. Esta persona ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Carballo y la Autoridad Judicial ha decretado su ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta para localizar a los otros tres asaltantes.