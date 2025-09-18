Registrado un terremoto en Zas (A Coruña) sin grandes consecuencias

El Instituto Geográfico Nacional ha informado de un pequeño terremoto en Zas, en la provincia de A Coruña, a las 9:36, que no ha generado grandes consecuencias pero si se pudo notar en diferentes lugares de la localidad.

En concreto, la magnitud registrada del sismo ha sido de 2,7 mbLg. Se ha localizado a 20 kilómetros de profundidad, en latitud 43.1289 y longitud -8.9277.

Por el momento no se han reportado problemas aparentes, más allá del susto para algunos ciudadanos en un momento en el que los más pequeños se encuentran o ya en el colegio o bien de camino a él, y ya se están desarrollando gran parte de las jornadas laborales.