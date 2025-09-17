La Guardia Civil desarticula en Carballo (A Coruña) una red de ciberestafadores

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal especializada en ciberestafas, en el marco de la Operación Gusman, tras imputar a siete personas e identificar a otras cuatro como testigos.

La investigación, coordinada por el Equipo @Coruña y con la colaboración de unidades de Policía Judicial de Almería, Barcelona, Guadalajara, Castellón, Valencia y Zaragoza, permitió esclarecer una estafa de 4.100 euros sufrida por una turista en Carballo (A Coruña).

El caso se destapó cuando una mujer, de vacaciones en la localidad, detectó decenas de cargos fraudulentos en su tarjeta bancaria.

En total, los estafadores realizaron 59 operaciones no autorizadas. Su rápida reacción al cancelar la tarjeta evitó que el fraude alcanzara cifras mayores.

Las pesquisas revelaron que los delincuentes habían usado phishing para introducir un malware en el móvil de la víctima y robar sus datos bancarios.

Posteriormente, la información fue vendida en canales privados de mensajería, donde otros compradores crearon cuentas falsas en tiendas online para adquirir productos y servicios, cargando los gastos a la cuenta de la afectada.

Gracias a la intervención de los agentes de Carballo y del Equipo @Coruña, se logró recuperar parte del dinero sustraído. Aunque varios implicados han sido identificados, la investigación sigue abierta para dar con el resto de responsables.