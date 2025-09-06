Detienen a un vecino de Laxe (A Coruña) como presunto autor de un incendio forestal

El Seprona de Arteixo ha detenido a un hombre de Laxe como presunto autor de un incendio forestal en el lugar de Cabanela-Traba. El fuego pudo extinguirse con rapidez gracias a la colaboración de los vecinos, evitando así que llegara a suponer un peligro para las personas y los bienes.

El punto de inicio del fuego se localizaba entre dos viviendas, en un camino forestal próximo a una masa arbolada, con gran maleza en los alrededores.

Los agentes iniciaron una investigación a raíz del suceso hasta lograr identificar al presunto autor del delito. Una vez conocida la identidad, la Guardia Civil procedió a la detención del hombre.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Carballo.

El Instituto Armado reitera la importancia de evitar los incendios forestales por su impacto en la naturaleza y en la vida de las personas. En caso de observar actividades sospechosas o tener información sobre un incendio, está disponible el teléfono 062 y otros canales de denuncia.