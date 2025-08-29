Faro del Cabo Vilán en una imagen de archivo

Faro del Cabo Vilán en una imagen de archivo Shutterstock

Costa da Morte

Hundido un pesquero gallego en las proximidades de Cabo Vilán (A Coruña) por una vía de agua

A bordo viajaban únicamente dos tripulantes, que fueron rescatados y trasladados a la Costa da Morte en buen estado

El pesquero gallego A Fervenza se ha hundido en las últimas horas frente a Cabo Vilán, en Camariñas (A Coruña), tras sufrir una vía de agua. A bordo viajaban únicamente dos tripulantes, que fueron rescatados y trasladados a la Costa da Morte en buen estado.

Según informó Salvamento Marítimo y recoge Europa Press, la alerta saltó tras la activación de la radiobaliza y el aviso de otro barco en la zona. El Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra movilizó de inmediato a la lancha Salvamar Altair y al helicóptero Helimer 402.

Poco después, el pesquero Zeus, que navegaba cerca, confirmó que tenía ya a los dos marineros a salvo en su embarcación y comunicó también el hundimiento del A Fervenza. La Salvamar Altair se encargó de recoger a los tripulantes y trasladarlos a Camariñas, además de realizar tareas de dispersión mecánica para contener restos de contaminación provocados por el naufragio.

El A Fervenza, con base en Cillero (Lugo), había sido construido en 2006. Contaba con una eslora de 9,95 metros y casco de acero, según los datos del censo del Ministerio de Pesca