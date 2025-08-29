Hundido un pesquero gallego en las proximidades de Cabo Vilán (A Coruña) por una vía de agua

El pesquero gallego A Fervenza se ha hundido en las últimas horas frente a Cabo Vilán, en Camariñas (A Coruña), tras sufrir una vía de agua. A bordo viajaban únicamente dos tripulantes, que fueron rescatados y trasladados a la Costa da Morte en buen estado.

Según informó Salvamento Marítimo y recoge Europa Press, la alerta saltó tras la activación de la radiobaliza y el aviso de otro barco en la zona. El Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra movilizó de inmediato a la lancha Salvamar Altair y al helicóptero Helimer 402.

Poco después, el pesquero Zeus, que navegaba cerca, confirmó que tenía ya a los dos marineros a salvo en su embarcación y comunicó también el hundimiento del A Fervenza. La Salvamar Altair se encargó de recoger a los tripulantes y trasladarlos a Camariñas, además de realizar tareas de dispersión mecánica para contener restos de contaminación provocados por el naufragio.

El A Fervenza, con base en Cillero (Lugo), había sido construido en 2006. Contaba con una eslora de 9,95 metros y casco de acero, según los datos del censo del Ministerio de Pesca