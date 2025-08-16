Trasladada por inhalación de humo una persona en Muxía (A Coruña) tras un incendio en su dormitorio

Una persona ha sido trasladada por inhalación de humo en Muxía (A Coruña) tras un incendio en el dormitorio de su vivienda, según informa el 112 Galicia en su parte de incidencias.

El servicio de emergencias recibió el aviso de este incendio urbano en torno a las 2:30 de la madrugada, en la calle José María del Río. Según el alertante, vio salir humo de un piso sin poder indicar si había gente en su interior.

Hasta el punto se desplazaron los bomberos de Cee, que sofocaron el fuego e indicaron que ardió un dormitorio. Además, una persona fue afectada por el mismo de forma que tuvo que ser trasladada por el personal sanitario.

En este operativo, también participaron la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Muxía, explica el 112.