Costa da Morte

Varios detenidos en Carballo (A Coruña) en una operación antidroga

Las detenciones se han llevado a cabo en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns. El caso se encuentra bajo secreto de actuaciones

La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera, ha efectuado varias detenciones en una operación antidroga abierta en el municipio coruñés de Carballo.

La Guardia Civil de Santiago da el alto a dos taxistas que superaban la tasa de alcohol permitida

Según explican a Europa Press fuentes próximas a la investigación, en este operativo se ha incautado droga durante este martes. El caso está bajo secreto de actuaciones.

De esta manera, durante la madrugada de este martes, varios agentes han realizado la entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana.