Varios detenidos en Carballo (A Coruña) en una operación antidroga
Las detenciones se han llevado a cabo en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns. El caso se encuentra bajo secreto de actuaciones
Te puede interesar: Cambre (A Coruña) regula el uso del agua: lo reduce en espacios públicos y prohíbe llenar piscinas
La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera, ha efectuado varias detenciones en una operación antidroga abierta en el municipio coruñés de Carballo.
Según explican a Europa Press fuentes próximas a la investigación, en este operativo se ha incautado droga durante este martes. El caso está bajo secreto de actuaciones.
De esta manera, durante la madrugada de este martes, varios agentes han realizado la entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana.