Varios detenidos en Carballo (A Coruña) en una operación antidroga

Coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Policía Nacional

La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera, ha efectuado varias detenciones en una operación antidroga abierta en el municipio coruñés de Carballo.

Según explican a Europa Press fuentes próximas a la investigación, en este operativo se ha incautado droga durante este martes. El caso está bajo secreto de actuaciones.

De esta manera, durante la madrugada de este martes, varios agentes han realizado la entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana.