Reactivado, aunque no es alarmante, el foco de Brantuas en los incendios de Ponteceso (A Coruña)

Fuego en la zona de Fuente de Faro de Brantuas, a 3 de agosto de 2025, en Ponteceso, A Coruña, Galicia (España). Gustavo de la Paz - Europa Press

Los incendios forestales que están calcinando Ponteceso, al igual que otras localidades gallegas, en los últimos días viven un nuevo capítulo.

La Guardia Civil ha confirmado que se ha reactivado el foco de la parroquia de Brantuas, que en las últimas horas de ayer se dio por controlado según informó la Consellería de Medio Rural.

No obstante, esta reactivación no es alarmante y el foco se encuentra controlado por los efectivos que trabajan desde el fin de semana en la zona.

En concreto, están tratando de estabilizarlo para poder avanzar en su extinción y cerrar, de esta forma, un negro capítulo que permanecerá en la retina de los residentes de esta zona.

La carretera, a esta hora, no está cortada según informa el instituto armado.