Alternativa dos Veciños expulsa a su edil de Fisterra (A Coruña) por transfuguismo

Alternativa dos Veciños (AV) ha expulsado a Francisco Martínez Traba de su partido por haber apoyado al PP en la moción de censura del Concello de Fisterra que ha dado la alcaldía a los populares. El partido celebró en la mañana de este martes una Comisión Ejecutiva en la que se acordó iniciar los trámites de expulsión de su representante en el municipio de Fisterra.

El motivo está en que Martínez Traba registró junto a los cinco ediles del PP una moción de censura contra la alcaldesa, Áurea Domínguez Sisto, también de Alternativa.

"Traba actuou unilateralmente, sen contar co a dirección do partido traicionando por completo os postulados políticos de Alternativa e a confianza depositada polos veciños e veciñas de Fisterra nas pasadas eleccións", afirma el partido en un comunicado.

Con esta moción de censura, el popular Luis Insua será quien ocupe la alcaldía de este municipio este mismo mes.

En su escrito, Alternativa denuncia que el PP está "tomando ao asalto" concellos en los que personas de otros partidos les muestran su apoyo en un ejercicio de transfuguismo en contra, según afirman, de los itnereses vecinales. A modo de ejemplo está el caso de Fisterra, donde "persoas que formaban Alternativa dos Veciños, que elixiron a actual alcaldesa como cabeza de lista da candidatura e que tras descontros persoais e intereses diversos chegaron a xerar tal odio ata acabar nesta situación".

"Nada xustifica esta moción de censura", añaden.

El anuncio de la moción de censura se dio a conocer por la propia alcaldesa con una confirmación en sus redes sociales. El pleno para su aprobación se debatirá a las 12:00 horas del 19 de agosto, según informa Europa Press.

Alternativa mantiene que Martínez Traba debería entregar su acta de concelleiro y "non usurpar durante máis tempo un cargo que a cidadanía de Fisterra lle entregou a Alternativa dos Veciños e non a ninguén a título individual". A esto añaden que "Alternativa é un partido con máis de 40 anos de historia, que sempre se distinguiu por practicar unha política honrada, honesta e progresista. Loitamos para construír gobernos que traballen polo ben dos municipios, non para aliñarse cos partidos responsables da destrución dos pobos, da ruína dos concellos e do saqueo das administracións públicas".

Cambios en las mociones de censura

Esta moción se produce en un contexto de conflictos internos en el seno del grupo de gobierno en el marco de los que la regidora expulsó a Martínez Traba —que continuaba en el grupo— del gobierno local. Domínguez gobernaba, así, con solo dos de los 11 ediles que, junto a Martínez Traba, completan la corporación los cinco concejales del PP, dos del PSOE y uno del BNG.

Hasta hace unas semanas, según informa Europa Press, un concejal que hubiese pertenecido al mismo grupo político de un alcalde no podía ser el voto decisivo para sacar adelante una moción de censura en su contra. Esto ha cambiado con el fallo judicial que elimina el veto a la posibilidad de sustentar una iniciativa de este tipo con las condiciones que se dan en el municipio de Fisterra.

En concreto, el pasado mes de junio, el TC eliminó de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) un apartado que permitía impedir una moción de censura si dependía del voto de un tránsfuga.

Si bien hasta este mes solo se habían registrado en Galicia cinco mociones de censura en dos años —dos de ellas en una misma localidad, O Irixo, y las tres restantes en Muxía, Outes y Viviero—, tras la decisión del TC que facilita este procedimiento se han presentado otras tres mociones en un mes.

Así, a mediados de junio, el PP registró una en el municipio pontevedrés de Forcarei con el apoyo de un exedil del PSOE, ahora en el grupo mixto, para arrebatar la alcaldía a la socialista Verónica Pichel. La popular Belén Cachafeiro se hizo con la Alcaldía en un pleno que tuvo lugar el pasado 31 de julio gracias al apoyo del exsocialista Rafael Fiestras.

Los municipios de Noia y Touro, ambos en la provincia de A Coruña, serán también la próxima semana escenario de sendas mociones de censura.