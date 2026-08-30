Siete vehículos chocan contra varias piedras desprendidas tras un accidente en Rianxo (A Coruña)

Un accidente de tráfico provocó esta madrugada el desprendimiento de varias piedras que terminaron sobre la calzada de la AG-11, a su paso por Asados, en Rianxo. Posteriormente, hasta siete vehículos impactaron contra las rocas, sufriendo diferentes daños materiales.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 01:05 horas en el kilómetro 16 de la AG-11. El 112 Galicia recibió el primer aviso a través del 061, que alertó de la salida de vía y vuelco de un vehículo.

Varias personas habían conseguido abandonar el coche por sus propios medios, aunque se solicitaba asistencia sanitaria. Según confirmaron posteriormente los equipos desplazados, el vehículo se salió de la vía y volcó después de golpear unas rocas.

El impacto provocó el desprendimiento de las piedras, que acabaron ocupando parte de la calzada. La presencia de las rocas generó nuevos incidentes, ya que siete vehículos que circulaban por la AG-11 terminaron chocando contra ellas, con distintos daños materiales.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil y Protección Civil de Rianxo, además de los servicios sanitarios.

La carretera tuvo que permanecer cerrada al tráfico durante unos 30 minutos mientras los equipos de emergencia retiraban las piedras y limpiaban la calzada.

En el accidente, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro hospitalario de referencia para recibir atención médica.