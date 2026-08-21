Cuatro furtivos identificados en Ribeira (A Coruña) por capturar 154 kilos de berberecho en Corrubedo

Agentes ambientales de la Unidad de Investigación de Conservación de la Naturaleza (Uicon), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, localizaron 154,7 kilos de berberecho capturado de forma ilegal en el marco de un operativo de vigilancia antifurtivismo en el Complexo Dunar de Corrubedo e as Lagoas de Carregal y Vixán.

Así lo ha trasladado este viernes la Xunta, que señala que la intervención se realizó durante una vigilancia continuada con visores nocturnos, drones y prismáticos. Los agentes detectaron la presencia de cuatro furtivos extrayendo berberecho y establecieron el lugar en el que los habían escondido.

Todos los ejemplares fueron decomisados y devueltos a su medio natural al encontrarse en buenas condiciones.

La actuación se enmarca en el plan operativo anual de la Uicon. La Xunta puso en marcha este 2026 esta nueva brigada móvil integrada por ocho agentes "con una alta capacitación técnica" para abordar materias que, por su complejidad y carga de trabajo, requieren de especial dedicación, conocimientos específicos y habilidades y competencias particulares, así como de una coordinación y estrategia única en Galicia.

El Gobierno gallego recuerda que la Ley 5/2019 del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia prohíbe la extracción de recursos naturales en espacios naturales protegidos sin autorización, por el que los autores de estas infracciones fueron identificados y se les tramitó un acta de denuncia por infringir esta norma.