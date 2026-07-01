Detenida en Ribeira (A Coruña) una mujer acusada de estafar 7.000 euros a una empresa de Valencia

Una vecina de Ribeira ha sido detenida por estafarle 7.000 euros a una empresa de Valencia. La mujer suplantó la identidad de uno de sus proveedores habituales y envió por correo electrónico una factura con una cuenta bancaria fraudulenta para recibir el pago de los servicios prestados, retirando el dinero poco después de haberlo recibido.

La CiberComandancia de la Guardia Civil esclareció este fraude del tipo Business Email Compromise (BEC) cometido en noviembre de 2025, cuando la empresa recibió por correo electrónico una factura aparentemente emitida por su proveedor en concepto de servicios ya prestados.

Al día siguiente, ordenó la transferencia del importe pendiente a la cuenta que figuraba en el documento. El proveedor advirtió poco después que nunca había recibido el pago: la cuenta consignada en la factura no era la suya.

El cotejo posterior reveló la existencia de dos facturas idénticas con números de cuenta distintos (la legítima y la fraudulenta), confirmando que los atacantes habían interceptado la comunicación y alterado los datos de abono. La entidad perjudicada reclamó los fondos, pero el titular de la cuenta de destino se negó a devolverlos, lo que motivó la presentación de la correspondiente denuncia.

El modus operandi

La CiberComandancia solicitó entonces el bloqueo de la cuenta receptora. La entidad bancaria confirmó que su titular era una mujer y que el saldo retenido ascendía a una escasa cantidad, ya que el dinero había sido extraído de forma casi inmediata.

El análisis de los movimientos en días anteriores reveló que la cuenta había recibido dos transferencias de dos empresas diferentes por cerca de 12.000 euros y emitido, casi de forma inmediata, seis transferencias por importe de 12.000 euros, vaciándose hasta el saldo finalmente bloqueado.

El estudio técnico de la conexión empleada para ordenar las transferencias fraudulentas determinó que la dirección IP utilizada no correspondía a un acceso doméstico o residencial, sino a una infraestructura de servicios en la nube.

Este dato apunta a un modus operandi en el que los responsables recurrieron a servidores virtuales, a modo de túnel proxy o VPN, para enmascarar su ubicación real, o bien a procesos automatizados que ejecutaban el desvío de los fondos de forma programada.

La Unidad atribuye a la investigada su participación, en primer lugar, en un delito de estafa por producir engaño bastante en el perjudicado, mediante un segundo delito de falsedad en documento mercantil, por figurar su cuenta como destino del pago en la factura manipulada que recibió la empresa perjudicada.

La mujer también está acusada de un delito de blanqueo de capitales al remitir inmediatamente los fondos obtenidos ilícitamente a varias cuentas en el extranjero actuando como un engranaje indispensable para el lavado del dinero defraudado, caracterizado por realizar transferencias internacionales y usar una cuenta puente que funcionaba como mero tránsito, derivando de inmediato los importes ilícitos a dos cuentas rumanas a nombre de sendos ciudadanos de esa nacionalidad.

La detenida se acogió a su derecho a no declarar y fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente en Ribeira.

Comunicación de delitos

La Guardia Civil recuerda que continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.

A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con: