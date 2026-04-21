Desarticulan tres puntos de venta de droga en la comarca de Barbanza (A Coruña) con siete detenidos

La Guardia Civil de Boiro, ha desarticulado tres focos de distribución minorista de droga y detenido a siete personas en el marco de la Operación Zaguanes II. Las actuaciones han tenido lugar en las localidades de Boiro, Rianxo y A Pobra do Caramiñal en la comarca de Barbanza.

La sucesión de intervenciones comenzó el pasado 13 de marzo, cuando agentes de la Guardia Civil realizaron una inspección técnica en un establecimiento de hostelería en Taragoña (Rianxo). La actuación se saldó con la detención de un varón de 33 años que portaba 21 dosis de cocaína y 1.080 euros. Asimismo, la pareja responsable del local fue detenida por un presunto delito de tenencia ilícita de armas al incautárseles una pistola del calibre 6,35 mm.

Posteriormente, el 25 de marzo, se procedió en A Pobra do Caramiñal a la detención de un varón de 36 años y una mujer de 25 por un robo con fuerza en un establecimiento de estética. Los autores accedieron al local tras fracturar una ventana, sustrayendo aproximadamente 400 euros. Apenas dos días después, el 27 de marzo, los agentes detuvieron en Boiro a un varón de 22 años en las inmediaciones del muelle de Escarabote, a quien se le intervinieron 107 dosis de heroína ocultas en una marquesina de autobús.

Ya en el mes de abril, concretamente el día 4, en Rianxo se procedió a la detención a un varón de 43 años por su implicación en múltiples hurtos y robos con fuerza en supermercados, establecimientos de electrodomésticos y vehículos de la zona. El hito principal tuvo lugar el 8 de abril con la fase de explotación del operativo en Boiro.

Esta investigación, continuación de una fase previa de diciembre de 2025, se centró en una mujer que, tras quedar en libertad, había reanudado la venta de droga en su domicilio. En el registro se hallaron 203 dosis de cocaína, 118 de heroína, 2,56 gramos de hachís y 2.252 euros. Finalmente, el 14 de abril, se desactivó un tercer punto de venta en un edificio residencial del centro de Rianxo, con la detención de tres personas tras un intenso trasiego de consumidores.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza para la principal investigada y para el varón de 43 años detenido en Rianxo. El resto de los implicados han quedado a disposición de los Tribunales de Instancia de Padrón, Ribeira y Boiro. Con estas actuaciones, se dan por desactivados tres puntos de venta de estupefacientes en la comarca.