Localizan con vida al vecino de Rianxo (A Coruña) desaparecido desde el martes

Localizan con vida al vecino de Rianxo (A Coruña) desaparecido el martes Policía Local de Rianxo

El vecino de Rianxo (A Coruña) desaparecido desde el pasado martes en la localidad ha sido localizado con vida en las últimas horas, así lo confirma la Policía Local en sus redes sociales.

Según señalan las fuentes policiales, Fernando Otero Mosquera, de 65 años, fue localizado "algo desorientado" en las inmediaciones de su domicilio.

El hombre había sido visto por última vez el martes en Barral, cuando a última hora de la tarde la Guardia Civil recibía el aviso de su desaparición. Desde la Policía Local de Rianxo han querido agradecer la colaboración ciudadana en la investigación.