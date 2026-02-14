Herido en Rianxo (A Coruña) un motorista al chocar contra un coche

Un motorista ha resultado herido este sábado en Rianxo (A Coruña) tras chocar contra un coche, por lo que ha tenido que ser evacuado por los servicios sanitarios en el helicóptero medicalizado con base en Santiago.

El propio personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 alertó al 112 Galicia de este accidente pasadas las 13:20 horas de este sábado. En su aviso, según recoge la central de emergencias, informaron de que un coche y una moto acababan de chocar en el kilómetro 9 de la AC-305, a la altura de la parroquia de Asados, de modo que el motorista permanecía inconsciente.

En ese momento, el 061 comunicó que estaba movilizando su helicóptero medicalizado, que después aterrizó en el punto y trasladó al herido al hospital. En el operativo también participaron la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Rianxo y los servicios de mantenimiento de la carretera.