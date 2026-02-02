La CEP denuncia un nuevo episodio violento en Ribeira (A Coruña) con cuatro policías heridos

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado un nuevo episodio de violencia registrado en Ribeira en la madrugada de este sábado, en el que cuatro agentes de la Policía Nacional resultaron heridos de consideración tras ser embestidos por un vehículo conducido por un delincuente multirreincidente de la localidad.

Según explica el sindicato, los hechos ocurrieron sobre las 00:30 horas del sábado 31 de enero, cuando los agentes intentaron interceptar a un individuo que circulaba pese a tener vigente la pérdida del permiso de conducción.

Al darle el alto, el conductor emprendió una huida a gran velocidad, poniendo en grave peligro a otros usuarios de la vía, hasta que acabó embistiendo a varios vehículos policiales que habían cerrado una calle, además de intentar agredir a los agentes para evitar su detención.

Desde la CEP subrayan que los policías conocían sobradamente al presunto agresor, ya que la noche anterior había sido detenido por incumplir una orden de alejamiento y por estar en posesión de una cantidad relevante de sustancia estupefaciente preparada para su venta.

Pese a ello, el juzgado de Ribeira lo dejó en libertad, una decisión que el sindicato califica de incomprensible, teniendo en cuenta que se le imputaban presuntos delitos de quebrantamiento de condena y contra la salud pública, además de haberse encarado con los agentes portando un cuchillo de 16 centímetros.

La organización sindical considera que "2026 empieza todavía peor que 2025 en Ribeira ante la falta de medidas reales que acaben con la violencia y la delincuencia en las calles" y alerta de una situación que califican de insostenible.

En este sentido, recuerdan que unos 17.000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil son agredidos cada año en España, una cifra que, aseguran, también se refleja en Galicia y en Ribeira, con numerosos episodios violentos registrados en los últimos años.

La CEP responsabiliza directamente al Gobierno y a los ministerios de Interior y Justicia por no legislar con medidas contundentes contra la multirreincidencia ni dotar a las fuerzas de seguridad de los medios y el respaldo jurídico necesarios.

Además, anuncia que sus servicios jurídicos respaldarán a los agentes heridos y actuarán como acusación para que el agresor sea condenado a pena de prisión e indemnice a los policías lesionados.

El sindicato insiste en que la pérdida de respeto al principio de autoridad es cada vez mayor y denuncia que entre el primer semestre de 2019 y el de 2025 las infracciones penales de este tipo aumentaron un 56% en España.

Ante esta situación, reclaman el endurecimiento del Código Penal para el delito de atentado, castigos más severos para la multirreincidencia y una mayor protección jurídica y material para los policías, incluyendo la consideración de profesión de riesgo y más medios de seguridad en las intervenciones.