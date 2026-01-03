Detienen en Boiro (A Coruña) a cinco personas en una operación antidroga

Cinco personas han resultado detenidas en Boiro en el marco de una operación antidroga llevada a cabo por la Guardia Civil. A los cuatro hombres y una mujer se les acusa de un delito contra la salud pública, otro de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a un grupo criminal. Durante el operativo se han desmantelado dos puntos de venta de drogas y se aprehendieron más de 7.000 dosis de heroína y cocaína.

Con el nombre de operación Zaguanes, los agentes de la Guardia Civil iniciaron la investigación el pasado verano debido a un aumento en los robos en establecimientos comerciales y hurtos en el interior de vehículos en los que se sustraían herramientas, ropa, dinero, etc.

Durante su investigación, el Instituto Armado pudo saber que la mujer detenida se trasladaba a un domicilio de Boiro en el que residía otro de los detenidos para adquirir sustancias estupefacientes que posteriormente vendía en su domicilio a otras personas, generando un trasiego constante de toxicómanos en la zona. La Guardia Civil apunta además a que algunos de ellos portaban efectos de "dudosa procedencia", probablemente para el pago de las drogas.

Constatado este hecho, los agentes solicitaron una orden de registro, en la que hallaron 226,64 gramos de heroína, 1.137 gramos de cocaína, 144,56 gramos de hachís, 43,16 gramos de marihuana, 3,97 gramos de MDMA, 3,12 gramos de éxtasis, además de 6.300 euros en efectivo, útiles para el manejo y distribución de drogas y más enseres.

La Guardia Civil procedió entonces a detener a cuatro hombres y una mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública, otro de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos y los efectos intervenidos fueron puestos a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción nº2 de Ribeira. El presunto líder del grupo ha entrado ya en prisión por decisión judicial.