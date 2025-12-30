Rescatan en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) a un operario con una pierna debajo de un camión

Los bomberos han rescatado este martes a un operario en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal al que se le había quedado atrapada una pierna debajo de un camión.

Según informa el 112, los efectivos del parque comarcal de Boiro utilizaron tacos y un hidráulico para liberar al operario. Una vez accesible, el herido fue atendido por el equipo médico, que preparó su traslado al Hospital Clínico de Santiago a bordo del helicóptero medicalizado.

Fue sobre las 16:00 horas cuando el 112 recibió el aviso de un trabajador con una pierna atrapada debajo de un camión de obra. Se encontraba en el arcén de la AC-302, en la recta de Lesón, a la altura de unos talleres.

Los medios movilizados fueron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Boiro y Ribeira y los agentes de la Policía Local.