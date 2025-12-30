Rescatan en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) a un operario con una pierna debajo de un camión
Los bomberos de Boiro tuvieron que utilizar tacos y un hidráulico para liberar al operario del vehículo
Los bomberos han rescatado este martes a un operario en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal al que se le había quedado atrapada una pierna debajo de un camión.
Según informa el 112, los efectivos del parque comarcal de Boiro utilizaron tacos y un hidráulico para liberar al operario. Una vez accesible, el herido fue atendido por el equipo médico, que preparó su traslado al Hospital Clínico de Santiago a bordo del helicóptero medicalizado.
Fue sobre las 16:00 horas cuando el 112 recibió el aviso de un trabajador con una pierna atrapada debajo de un camión de obra. Se encontraba en el arcén de la AC-302, en la recta de Lesón, a la altura de unos talleres.
Los medios movilizados fueron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Boiro y Ribeira y los agentes de la Policía Local.