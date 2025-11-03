El detenido en Ribeira (A Coruña) sigue ingresado y no pasará hoy a disposición judicial

El joven detenido por apuñalar a su padre el pasado sábado en Ribeira (A Coruña) no pasará a disposición judicial este lunes, 1 de noviembre, como tenía previsto el tribunal, debido a su ingreso en el hospital de Santiago de Compostela.

Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indicaban a primera hora de esta mañana que la letrada del acusado había informado de que se encuentra ingresado y que, por tanto, el Tribunal de Instancia de Ribeira, en su plaza 1, todavía no había recibido el atestado, por lo que lo más probable es que no pase este lunes a disposición judicial.

Los hechos tuvieron lugar el sábado a primera hora de la tarde, cuando el hombre hirió a su progenitor en diferentes partes del cuerpo, provocándole graves heridas. El incidente se inició dentro de la casa y finalizó en el exterior. En una finca, situada a escasos metros del domicilio, fue encontrado también un cuchillo que, presuntamente, fue el empleado en la agresión.

El padre del presunto agresor fue trasladado al hospital de Santiago de Compostela. Debido a las puñaladas, perdió mucha sangre e incluso llegó a desplomarse sobre el asfalto. La trifulca se inició en el interior del domicilio, aunque los vecinos indicaron que no son habituales del lugar.