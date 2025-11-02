El hijo detenido por apuñalar a su padre en Ribeira (A Coruña) pasará mañana a disposición judicial

El hombre detenido por apuñalar a su padre tras una discusión familiar por un suceso derivado de años atrás en Ribeira, en A Coruña, pasará este lunes a disposición judicial.

El Tribunal de Instancia de Ribeira, en su plaza 1, será el encargado de tomarle declaración y decidir sobre su situación procesal.

Los hechos tuvieron lugar ayer a primera hora de la tarde. El detenido permanece en dependencias de la Policía Nacional, mientras que el agredido, que es el padre del presunto agresor, ha sido trasladado al hospital de Santiago de Compostela.

Debido a las puñaladas, perdió mucha sangre e incluso llegó a desplomarse sobre el asfalto. La trifulca se inició en el interior del domicilio, aunque los vecinos reseñan que no son habituales del lugar.

Los investigadores localizaron la presunta arma empleada en una finca cercana a la zona.