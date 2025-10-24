Detenido un vecino de Boiro (A Coruña) como responsable de dos incendios forestales

El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Noia ha detenido a un varón como presunto autor de dos delitos de incendio forestal en la fase de explotación de la operación Dark Noi.

Según explican en un comunicado, el dispositivo se inició a raíz de los incendios ocurridos los días 17 y 18 del pasado mes de agosto en los lugares de Mieites y Bermo respectivamente, ambos en el término municipal de Boiro.

Ambos incendios presentaban indicios de haber sido provocados, en una época en la que las condiciones meteorológicas existentes y la orografía del terreno incrementaban exponencialmente el riesgo de propagación de los mismos.

Tras el análisis de la información recabada, los componentes del ETPJ lograron la identificación del presunto autor de ambos incendios, hallando durante la Inspección Técnico Ocular del vehículo presuntamente utilizado para la comisión de los ilícitos ocho mecheros. Una vez conocida la identidad del presunto responsable, la Guardia Civil procedió a su detención como supuesto autor de dos delitos de incendio forestal.