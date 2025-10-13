La nueva alcaldesa de Ribeira (A Coruña) tras la moción de censura: "La democracia está de enhorabuena"

La popular Mariola Sampedro se ha convertido este lunes en la nueva alcaldesa de Ribeira (A Coruña) tras prosperar la moción de censura impulsada por el PP y por el PBBI. A la salida, Sampedro ha celebrado ante los medios que "una vez más, la democracia está de enhorabuena".

"A partir de hoy se abre un camino para una mayoría muy amplia de trece diputados que vamos a gobernar Ribeira y que lo haremos pensando en todo el mundo, fuera de cualquier tema que tenga que ver con el pasado y, desde luego, poniendo los intereses de los ribeirenses por delante de cualquier otro interés partidista", ha defendido.

Además, ha asegurado que este nuevo gobierno —formado por el PP y el PBBI— "viene a unir fuerzas y no a dividir". Consultada al respecto, ha afirmado que los concejales independientes que han apoyado la moción "tendrán responsabilidades".

Con todo, la nueva regidora ha confirmado que ya no trabaja en la Consellería do Mar y ha aprovechado para agradecer a los dos conselleiros con los que trabajó durante su tiempo en este departamento, Alfonso Villares y Marta Villaverde.